Kredisini ödedikleri evlerini alevler aldı

ÇANKIRI (AA) – MUHAMMED KAYGIN – Çankırı’da, 30 civarında ev ile ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında evleri adeta küle dönen Besim Merdin ile Ali Dereli, henüz borcunu bitirmedikleri evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde dün çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Evlerini alevlerden kurtarmak için büyük çaba harcayan mahalle sakinleri, yanan anıları için gözyaşı döktü.

Mahalledeki evlerinde eşiyle yaşayan 57 yaşındaki Besim Merdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sırasında dışarıda çalıştığını söyledi.

Çankırı’da yaşarken 2011 yılında emekli olduğunu, daha sonra kredi alarak köyüne ev yaptırdığını belirten Merdin, “Kredi çekerek bu evi yaptırmıştım ama nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Dışarıda kaldık.” dedi.

Ev yaptırabilmek için yaklaşık 32 bin lira kredi çektiğini, hala borcunu ödemeye devam ettiğini aktaran Merdin, “Dişimizle tırnağımızla çabalayarak yaptırmıştık. Zaten bin 300 lira emekli maaşı alıyordum, 800 lirası krediye kesiliyordu, geri kalan parayla geçiniyordum. Şehirde geçinemem ama burada geçiniyordum.” ifadelerini kullandı.

Yangında bütün eşyalarının yandığını, her şeyini kaybettiğini vurgulayan Merdin, yetkililerden zararlarının giderilmesi talebinde bulundu.

– “Babamın, büyüklerimin anıları kayboldu gitti”

Yangında evi küle dönen Ali Dereli de iki sene önce emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini söyledi.

Babasından kalan evde onarım yaptırdığını anlatan Dereli, şunları kaydetti:

“Kredi çekerek babamdan kalan evi tadilat yaptırdım ama oturamadım. Benim doğup büyüdüğüm evdi. Babamın, büyüklerimin anıları kayboldu gitti. Ev tadilatı için 30 bin lira kredi çekmiştim. Daha kredi borcum bitmedi ama evim yandı. İçeriden hiçbir şey alamadım. 2 bin liram, kredi kartlarım vardı. Her şeyim içeride kaldı. Yetkililerden destek bekliyoruz.”