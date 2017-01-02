Kreş öğrencilerinden Polatlı Huzurevi'ne ziyaret

ANKARA(AA) – Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Polatlı Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Tuğba Yalçın, öğrencilerine milli ve manevi değerleri vermek gayesiyle etkinlikler düzenlediklerini, bu amaçla huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kreş öğrencilerinin yaşlıları ziyaret etmesinin geçmişten geleceğe önemli bir bağ oluşturduğunu belirten Yalçın, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında kurulan en büyük köprüdür. Kültürümüzü ve milli değerlerimizi yarınlara taşımamız nine ve dede gibi aile büyükleriyle iletişime geçmekle, onlarla duygusal bağ oluşturmakla mümkündür.” dedi.

Huzurevi sakinlerine karanfil hediye ederek onların ellerini öpen minik öğrenciler, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Polatlı Huzurevi sakinleri, Polatlı Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi öğrencileri ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.