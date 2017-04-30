Kriptolara 2. dalga operasyon yolda

MITOS tarafından ele geçirilen sd karttan çıkan listelerde saptama edilen, emniyetin sivil mahrem imamları ve güvenlik personeline yapılan operasyonun gerisinde FETÖ’nün kripto isimlerine yönelik 2’inci dalga bekleniyor. Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına atanan şahısta tespit edilen sd karttaki 30 binin üzerindeki listenin çıkmasının arkasından 17 bin kişiye daha evvelden diğer soruşturmalar dahilinde operasyon yapıldığı ve geri kalan 13 bin karakter liste için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Örgütün sadece kripto sanılan bazı isimlerinin kullandığı saptama edilen ByLock gibi haberleşme ağı olan “Co-Co” kullandıkları belirlendi. öte taraftan bu listelerin açık havada yürütülen operasyon zarfında Ankara’da 11 bin karakter bir listenin hazırlıkların tamamlanmasının peşinde operasyon için düğmeye basılması bekleniyor.

KRİPTOLAR AYRINTILARIYLA DEŞİFRE OLACAK

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından Güvenlik Genel Müdürlüğü içindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) en detaylı operasyonun yapılmasının arkasından örgütün omurgası olarak görülen yapı çökertildi. Operasyondan 2 hafta önce MIT göre ele geçirilen sd karttan çıkan listedeki isimlere yurt dışı yasağı konuldu. Gerisinde listedeki kripto isimlere çözümleme başlatan MITOS emniyetin sivil mahrem imamları ve emniyet içindeki kripto isimlere işlem için düğmeye bastı. Yapılan bu kapsamlı operasyonun gerisinde FETÖ’nün kripto isimlerine yönelik 2’inci dalga bekleniyor.

DIĞER LİSTE BEKLENİYOR

Kozanlı Ömer’den daha sonra emniyet imamlığına atanan şahısta yer alan sd kartta kripto olarak tespit edilen ve örgüt göre fişlenen 30 binin üzerinde FETÖ’cü çıktı. Sd kartta meydana çıkan listelerin incelemelerin ardındaki diğer soruşturmalar dahilinde 17 bin kişiye daha evvelden işlem yapıldığı geri kalan 13 bin karakter kripto liste için işlem hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Yeni Şafak