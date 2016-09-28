KSO, AB Projesi ile tekstil sektörüne tasarımcı yetiştirecek

Konya Sanayi Odası ile Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı aralarında “Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi” imzalandı.

Konya Sanayi Odası, tekstil sektörünün tasarımcı sorununun çözümüne AB Projesi ile katkıda bulunacak.

Proje hakkında bilgi veren KSO Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü, proje ile 60 kadını dokuma tasarımcısı olarak sektöre kazandırmayı hedeflediklerini, projede yer almak isteyen 25-64 yaş arasındaki kadınların Konya Sanayi Odası’na başvurmaları gerektiğini söyledi. Yüzde 80 Avrupa Birliği finansman desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında kursiyerlere Girişimcilik Belgesi de verileceğini açıklayan Kütükcü, kursiyerlerin bir dokuma sanayi işletmesinde çalışabilmenin yanı sıra, bu doküman ile kendi işyerlerini de açabileceklerini belirtti.

Kadınlarda hayat boyu öğrenmeye katkı

Proje ortakları arasında Konfeksiyon Tekstil İşadamları Derneği’nin (KOTİAD) de bulunduğu “Dokuma Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi”nin, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı dahilinde gerçekleştirildiğini belirten Kütükcü, “Bu proje, dokuma sektörünün ihtiyacı olan kaliteli tasarımcılar yetişmesini sağlayacak. bununla birlikte, kadınların hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının artmasına, istihdamına ve düzen yeteneğinin geliştirilmesine de katkıda bulunacak” dedi.

“Her türlü projeye takviye vermeye hazırız”

Açıklamasında oda olarak Konya sanayisinin en büyük sorunlarından biri haline gelen istihdam sorununa çözüm bulmak için daha önce de dağıtılmış protokoller imzaladıklarını andıran Kütükcü, istihdam sorununun çözümü konusunda sektörlerden gelecek her türlü projeye destek vermeye hazırlanmış olduklarını da sözlerine ekledi.

60 katılımcının yer alacağı bir yıllık proje zarfında kursiyerlere, moda tasarımı, temel bilgisayar, kişisel gelişim ve KOSGEB girişimcilik eğitimleri verilecek. Hem yurt içi ve yurt dışı tahlil gezileri de gerçekleştirilecek.