KSO Başkanı Kütükcü: “4. Sanayi Devrimi Türkiye için yeni bir fırsat”

Konya Sanayi Odası (KSO) göre Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Endüstri 4.0 ve İnovasyon konulu görüşme düzenlendi.

İş dünyasının ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü, Endüstri 4.0 olarak tanıdık 4. Sanayi Devriminin Türkiye’nin rekabet avantajlarını ilerletmek için yeni bir fırsat olduğunu söyledi. 4. Sanayi Devrimiyle birlikte üretimin artık, kalifiye işgücüne ve teknolojik yatırım yapan coğrafyalara kayacağının altını çizen Kütükcü, insan kaynağı vurgusu yaparak şunları söyledi: “Son 30 yılda tüm dünyada üretimde, ucuz işgücü en belirleyici etken oldu. Oysa bundan böyle imal, kalifiye işgücüne ve teknolojik yatırım yapan coğrafyalara kayacak. Dolayısıyla Türkiye’nin yeni sanayi devrimi sürecinde, teknolojik yatırımlara ve dijitalleşmenin yanı sıra, insan kaynağına da odaklanması gerekiyor. Maalesef biz her 5 gencimizden biri işsiz olduğu halde, mevcut sanayi yapımızda deha, insan kaynağı bulmakta zorlanıyoruz. Genç nüfusumuz halen bizim için en büyük menfaat iken, 5 milyon gencimiz ne okuyor, ne de çalışıyor. Dolayısıyla olur ya de işe, bu gençlerimizi işgücü piyasasına dahil edecek reformlarla başlamalıyız.”

“Sanayinin kabiliyetine daha pozitif katkı sağlayabiliriz”

Programa katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Muhakkak Aydınlatılmış ise, üniversite-sanayi işbirliğine uyarı çekti. Öğretim üyelerinin sanayiye daha artı katkı maddesi sunması için araştırmalar yaptıklarını açıklayan Kültürlü, “Üniversite-sanayi işbirliğimizi geliştirerek, sanayimizin inovasyon kabiliyetine ve rekabet gücüne daha fazla katkıda bulunabiliriz” dedi.

“Endüstri 4.0 dünyanın gündeminde”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sami Şahin ise, Endüstri 4.0’ın ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı’nda gündeme geldiğini, bugün ise bütün dünyanın gündeminde olduğunu aktardı. Türkiye’nin ve Konya’nın bu yeni sanayi devrimine etap uyduracağına inandığını ifade eden Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri akıllı şehir çalışmaları ile ilgili veri verdi.

“Hedefimiz, Konya’nın imal eksenini yüksek teknolojiye içten kaydırmak”

Başlangıç konuşmalarının arkasında söz alan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ise, geleceğin, üretimde bilgiyi ve teknolojiyi en yoğun kullanan ülkelerin olacağına dikkat çekti. Innopark hakkında da data veren Botsalı, özel sektör ağırlıklı yapılarıyla iyice teknoloji imal odaklı olduklarının altını çizdi. Innopark olarak Konya’nın geleceğini yönlendirmek amacıyla Konya Sanayi Odası’nın bir projesi olarak yola çıktıklarını aktaran Botsalı, “Konya’da ve bölgemizde inovasyona dayalı büyümeyi sağlamlaştırmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz, Konya’nın üretim eksenini yüksek teknolojiye doğru kaydırmak” diye konuştu.

Programa katılan dünyaca ünlü İnovasyon Danışmanı Dimis Michaelides, meslek dünyasına “İnovasyon Sanatı-Yaratıcılığı Kurumlara Entegre Etmek” konulu bir sunum yaparken, AB Uzmanı Mithat Can Baydarol da Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomiye etkilerini anlattı.

İki gün boyunca Innopark Konya TGB’de devam edecek program zarfında yarın, Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Cihaz Sektörü Endüstri 4.0 Uygulamaları konulu iki öbür oturum daha gerçekleştirilecek.