KSO Başkanı Kütükcü, Huğludaki silah üreticileriyle buluştu

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, av ve spor amaçlı tüfek üretiminde Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir’in Huğlu Mahallesindeki silah üreticilerini ziyaret etti.

Ziyarette tüfek üreticilerinin sorunlarını dinleyen Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak sektörün milletlerarası rekabet gücünü artırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı destekli Tümör-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi. Av ve spor amaçlı tüfek sektörünün sorunlarını yerinde bakmak amacıyla Huğlu’da bazı ziyaretlerde bulunan Kütükcü, başlangıçta Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Davalı’ı ziyaret etti. Sektör sanayicilerinin de bulunduğu bir heyetle gün boyu Huğlu’daki silah fabrikalarını ve atölyeleri gezen Kütükcü, Huğlu tabanca üreticileri ile bir değerleme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan sektör sanayicilerini dinleyen Kütükcü, “Beyşehir doğrusu Türk insanının azmini ve imal sevdasını gösteren örnek bir model. Elektriğin zeka olmadığı bir dönemde el tezgahlarında tabanca üretimine başlayan Huğlu ise bugün dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Konya Sanayi Odası olarak bu sektörün sorunlarının çözümü için bugüne değin olduğu gibi bundan sonradan da gereken her adımı atmaya hazırız. hemen Oda olarak sektörün milletlerarası rekabet gücünü artırmak amacıyla bir Ot Gibi Yaşama-Ge Projesi başlattık. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje ile sektör sanayicilerimiz inşallah fazla daha hoş işlere imza atarak, başarılarını artıracaklar” şeklinde konuştu.

“Türk tüfeği imajını güçlendirmek için kanunsuz üretimin önüne geçilmeli”

Beyşehir’in artık tüfek üretimi konusunda bir dünya markası haline geldiğini vurgulayan Kütükcü, “Beyşehir’in başarısı Türkiye’yi bu sektörde dünya ikinciliğine taşıdı. acilen dünyadaki en büyük rakibimiz İtalya. İtalya’nın birinciliğini alarak, Türkiye’yi bu sektörde bir numara gerçekleştirmek için ilk olarak Türk tüfeği imajını güçlendirmeliyiz. Bunun için de bundan böyle insan yaşamını da tehdit etmeye başlayan yasa dışı üretim ve satışın önüne geçilmeli” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Beyşehir ve ilçelerinde üretilen tüfeklerin 50’den artı ülkede Türkiye’nin ulusal gücünü temsilcilik ettiğinin altını çizen Kütükcü, sektörün savunma sanayinden daha fazla pay alması için de defalarca beraber çalışacaklarını ifade ederek, “Beyşehir iş üretiyor, aş üretiyor. Bunun için ülkemizin yüzde 100 ulusal ve yerli savunma sanayi hedefinde çok daha kritik roller üstlenecek potansiyele sahip” dedi.

50’den artı ülkeye ihracat

Toplantıda Huğlu’daki tüfek sektörü ile ilgili bir sunum yapan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Makine Mühendisi Hakan Akkaş ise, sektörün yıllık 52 milyon TL civarında cirosu olduğunu ve 50’den fazla ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Akkaş sektörün sorunlarının da, sanayi sitesi ihtiyacı, yüzde 50’ye ulaşan yüksek aidat oranı, yasa dışı imal ve satış, deneme laboratuarı eksikliği, TS 870 test ücretlerinin yüksekliği, eğitimli personel eksikliği olarak açıkladı.