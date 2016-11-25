KSO, İtalyadaki tarım makineleri fuarına iş gezisi düzenledi

Konya Sanayi Odası, dünyanın en büyük tarım ve bahçe makineleri fuarlarından EIMA’ya meslek gezisi düzenledi.

İtalya meslek gezisi Konya Sanayi Odası Idare Heyeti Üyesi Mehmet Serin’in heyet başkanlığında gerçekleştirildi. Konya’nın en kuvvetli sektörlerinden biri olan tarım makineleri sektör sanayicileri ile yapılan iş gezisinin önemine değinen Serin, “Tarım makine ve makineleri sektörü şehrimizin en iddialı olduğu sektörlerden biri. Tarım makineleri ihracatında yüzde 65 pay ile Türkiye pazarının lider şehriyiz. Dolayısıyla yeni işbirlikleri sağlamanın yanı sıra, sektörün yaşadığı gelişmeleri yakından görmek amacıyla Eima 2016 Uluslararası Tarım ve Bahçe Makineleri Fuarı’na düzenlenen fuara katılım sektör için son derece önemli” biçiminde konuştu.

“İtalyan sanayiciler Konya Tarım Fuarına ağırlama edildi”

İtalya Emilia-Romagna Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Konyalı sanayicilerin bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Serin, Konya ile Emilia-Romagna bölge sanayicilerinin ortak incelemeler yapabileceğini, iki bölgenin işbirliği oluşturacağı alanların olduğunu belirtti. Serin, işbirliklerini ilerletmek nedeniyle bu bölgedeki sanayicileri Mart ayında Konya’da yapılacak Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Konya Tarım Fuarı’na davet ettiklerini de sözlerine ekledi.