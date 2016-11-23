KSOdan Mesleki Yeterlilik Sınavı

Konya Sanayi Odası (KSO) Ocak ayından itibaren 48 meslek grubunda zorunlu olacak Mesleki Tatminkarlık Belgesi için sınavlara başladı.

İlk sınav Bürotime firmasında çelik kaynakçıları için yapılırken, ustalar Mesleki Yeterlilik Belgesi edinmek için ter döktü. Başarılı olan kursiyerlere belgeleri önümüzdeki günlerde verilecek. Mesleki Tatminkarlık Belgesi bulunmayanların çalıştırılamayacağı meslek kolları için harekete geçen KSO, belirlenen 48 meslek grubu içerisinde bulunan çelik kaynakçısı mesleği için tatminkarlık belgesi sınavı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü, mesleki yeterlilik sınavının Mesleki Tatminkarlık Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve TOBB kadar kurulan MEYBEM (Mesleki Tatminkarlık ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.) göre gerçekleştirildiğini söyledi.

“Belge masrafı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak”

Türkiye’de 48 meslek grubunda Mesleki Tatminkarlık Belgesi zorunluluğu olduğunun altını çizen Kütükcü, “Alüminyum kaynakçısı, CNC programcısı, çelik kaynakçısı, kaynak operatörü, makine bakımcı, metal saç işlemeci, otomotiv mekanikçisi, otomotiv montajcısı, plastik kaynakçısı gibi imalat sanayinin omurgasını yaratıcı meslek dalları ilk olarak almak üzere 48 iş grubunda bu belgeyi bulundurma zorunluluğu var. 2017 yılı Ocak ayından itibaren tatminkarlık belgesi olmayanlar, bu iş kollarında çalıştırılamayacak. Bunun için biz de Konya Sanayi Odası olarak üyelerimizin istekleri doğrultusunda mesleki tatminkarlık sınavları gerçekleştiriyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı olan adaylarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya yargı kazanıyorlar. Son derece tedbirli bir şekilde gerçekleştirilen sınavda başarılı olan arkadaşlarımızın, kaliteli üretime daha pozitif katkı maddesi sağlayacağına inanıyorum. Keza, sınavlarda başarılı olanların 2017 Aralık ayı ardına kadar doküman masrafı ile imtihan ücreti, 2018 Ocak ayından 2019 Aralık ayına değin ise doküman masrafı ile sınav ücretinin yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak” şeklinde konuştu.

Belgesiz çalışan her işçi için 500 TL yönetimsel para cezası

Kütükcü, Mesleki Tatminkarlık Belgesi zorunluluğu olan iş kollarında, denetimlerin meslek müfettişleri göre yapılacağını ve kanuna tarafından belgesiz çalışan her bir çalışan için işverene 500 TL yönetimle ilgili para cezası kesileceğini hatırlatarak, bu meslek kollarında istihdam oluşturan sanayicilerin, çalışanlarına belgeyi almaları gerektiğini, bu noktada Konya Sanayi Odası’na başvurmalarının tatmin edici olacağını sözlerine ekledi.

Konya Sanayi Odası belirlenen 48 meslek grubundan 18’inde MEYBEM aracılığıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi verebiliyor. İşte o meslekler; Ahşap Kalıpçı, Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, Asansör Bakım ve Onarımcısı Düzey 4, Betonarme Demircisi, Betoncu, CNC Programcısı Düzey 4, CNC Programcısı Düzey 5, Çelik Kaynakçısı, Duvarcı, Isı Yalıtımcısı, İskele Kurulum Elemanı, Alet Bakımcı Düzey 3, Makine Bakımcı Düzey 4, Metal Sac İşlemeci Düzey 3, Metal Sac İşlemeci Seviye 4, Panel Kalıpçı, Seramik Karo Kaplamacısı, Sıvacı.