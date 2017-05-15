KTB'den Bosna Hersek'e iş gezisi

KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Bosna Hersekli işadamlarının daveti üzerine bu ülkeye iş gezisi düzenledi.

KTB’den yapılan açıklamaya göre, KTB Başkanı Şaban Ünlü, Meclis Başkanı Recep Bağlamış, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı programda, Kayseri heyeti bir dizi temaslarda bulunarak ticari ilişkilerin nasıl arttırılabileceği hususunda istişareler yaptı.

Ünlü, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bosna Hersek’in tarihi, kültürel ve dini açıdan Türk halkı ile kardeş olduğunu, Türkiye’nin de Bosna Hersek vatandaşlarına her zaman destek olduğunu belirtti.

KTB üyeleri olarak bu iyi ilişkilerin daha da gelişmesi için iş gezisi düzenlediklerin ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

“Kayseri Ticaret Borsası olarak Zenitsa, Vogoşça ve Saraybosna’da bazı temaslarda bulunduk. Buralardaki yöneticiler ve işadamlarıyla toplantılar yaptık. Oldukça verimli geçen toplantılarımız sonrasında Kayseri ve Bosna arasında ticaretin daha da gelişmesi, kardeşlerimize nasıl destek olabileceğimiz gibi konuları konuştuk. Bosnalı işadamlarımızı Kayseri’ye davet ettik. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz.”

Program kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Saraybosna Koordinatörü ile de görüştüklerini aktaran Ünlü, Bosna Hersekli yöneticiler ve işadamlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.