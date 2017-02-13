KTO Başkanı Öztürk:

– “2017 yılında OECD Türkiye’de bir büyümenin olacağını söylüyor. 2018’i ise Türkiye’nin dünya ekonomilerinden biraz daha pozitif ayrışmaya doğru gideceği bir yıl olarak görüyoruz”

KONYA (AA) – Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında OECD’nin Türkiye’de bir büyümenin olacağını söylediğini belirterek,”2018’i ise Türkiye’nin dünya ekonomilerinden biraz daha pozitif ayrışmaya doğru gideceği bir yıl olarak görüyoruz.” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, odada düzenlenen “KTO 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedefleri” toplantısında finansa erişim, istihdam ve vergi yükü gibi konularda alınan tedbirlerin özel sektörün ekonomiye katkısını artıracağını söyledi.

“2009 küresel krizinin ardından olduğu gibi yeniden yüksek oranda büyüme ve istihdam rakamlarını elde edeceğimize inancımız tamdır.” diyen Öztürk, dünya ve Türkiye’nin 2016’da ekonomik durgunluk ve buna bağlı sorunlar yaşadığını dile getirdi.

2016’nın özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından düşük seyreden petrol ve emtia fiyatları nedeniyle zorlayıcı bir yıl olduğunu belirten Öztürk, “Petrol ve diğer emtia ihracatçısı ülkelerin birçoğunda küçülme görülürken, küresel ticaret de gerilemeye devam etti. Yıl sonuna doğru parasal gelişme politikalarına son verileceği haberleri, ABD Merkez Bankasının kararlarının ne yönde olacağı beklentisi gelişmekte olan ülkeleri sıkıntıya sokmuştur.” diye konuştu.

– 2017 beklentileri

Öztürk, 2015 yılında 16,5 trilyon dolar olarak gerçekleşen küresel ticaretin 2016’da gerileyerek yaklaşık 16 trilyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı, Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi, FED’in faiz artıracağına ilişkin güçlü beklenti, Suriye ve Irak’ta yaşanan savaş ortamı ile jeopolitik riskleri dünya ülkelerinin ticaretini etkileyen olaylar olarak sıralayabiliriz. OECD’ye göre 2016’da yüzde 2,9 şeklinde gerçekleşen küresel büyüme hızının 2017’de yüzde 3,3’e çıkacağı tahmin ediliyor. IMF, 2016 büyümesini yüzde 3,1 şeklinde, 2017’de ise yüzde 3,4 şeklinde olmasını bekliyor. Bu da tüm dünya ekonomilerinde 2017 yılının 2016’dan biraz daha iyi geçeceği konusunda beklenti oluşturuyor. 2016’da OECD’nin ülke büyüme tahminleri ise Türkiye için yüzde 2,9, ABD için 1,5, AB için 1,7 ve Japonya için 0,8 şeklinde. Türkiye dünyadaki genel büyümeyle hemen hemen eşit bir büyüme oranını yakalamıştır. 2017 yılında OECD Türkiye’de bir büyümenin olacağını söylüyor. 2018’i ise Türkiye’nin dünya ekonomilerinden biraz daha pozitif ayrışmaya doğru gideceği bir yıl olarak görüyoruz.”

Konya’nın 2001’de 100 milyon dolar olan ihracatını 2016 yılında 1,3 milyar dolara çıkardığına işaret eden Öztürk, ildeki ihracatçı firma sayısını da 2016’da 5,6 oranında artırdığını aktardı.

– İşsizlik oranı yüzde 6,5

Öztürk, Konya’nın Türkiye’de ihracatçı firma sayısı bakımında 6. sırada olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Konya, 2017’ye çok güzel bir giriş yaparak ihracatını yüzde 19,5 artırdı. Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı’ndan dolayı istihdam bizim için önemlidir. 2008 yılında Türkiye’deki ve Konya’daki işsizlik oranları hemen hemen aynıydı. 2016 yılının sonuna geldiğimizde ise Türkiye’deki işsizlik oranı 11,8 iken Konya’da bu oran 6,5 seviyesine gerilemiştir. Bu da Konya ekonomisi ve sanayisinin geliştiğinin en önemli parametrelerindendir. Karaman’dan sonra Türkiye’de en düşük işsizlik oranı bizde. Aktif çalışan sayısı oranında ise Türkiye ortalamasındayız.”