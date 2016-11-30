KTO Başkanı Öztürkten, KOSGEB yönetimine teşekkür

Konya Ticaret Odası (KTO)’nın girişimleri ile KOSGEB “2016 Yılı Alet ve Donanım Kredi Faiz Desteği” programına düzenleme getirildi.

Düzenleme ile destekten faydalanacak firmalar tek bir tedarikçiye bağlı kalmadan alternatif tedarikçi kullanabilecekler. KTO üyelerinin lehine olacak düzenleme ile imalat sanayi sektörüne menfaat sağlanacağını açıklayan Başkan Öztürk girişimlerinin olumlu neticelenmesinden nedeniyle KOSGEB yönetimine teşekkür etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede yer alan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “KOSGEB göre imalat sanayinde etkinlik gösteren ve KOSGEB veri tabanına açıklanmış KOBİ’lerin kullanacakları yerli ve yeni alet ve ekipman alımlarına yönelik parasal takviye sağlanması nedeniyle başlatılan 2016 Yılı Alet ve Donanım Kredi Faiz Desteği Programı için çoğu üyemiz müracaat etmiştir. KOSGEB 2016 Yılı Cihaz Ekipman Kredi Faiz Desteği Programı’na başvuru eden firmalarımızın sadece bir tedarikçiden aldıkları Proforma Fatura (teklif) ile tatbik yapmaları istenmiş olup başvurunun destek kapsamına alınması durumunda başvuruda belirttiği tedarikçiden alım yapma zorunluluğu getirilmiştir. İşletmeleri ve oda üyelerimizi zor durumda bırakacak olan tek bir tedarikçi ile programdan faydalanma zorunluluğu başvurusu onaylanan işletmelerimizde büyük sorun teşkil etmekte, yatırımını aksatmakta, devletin KOSGEB kanalı ile vereceği destekten yararlanamayacağı anlamına geleceği için bu konuda birçok üyemizden teşebbüs yapılması için talep gelmiştir. Tek bir tedarikçiye koşullara bağlı bir şekilde emrindeki kalınması mümkün sorunları beraberinde getirecek olup, üyelerimizin ve uygulama sahiplerinin kazanılan haklarını kullanamamasına, adalet kaybına, mağduriyet oluşmasına ve devlet kaynaklarının verimli ve etkin kullanılamamasına zemin hazırlayacağı nedeniyle üyelerimizin talepleri doğrultusunda KOSGEB’le yaptığımız görüşmeler neticesinde destek programına üyelerimizin lehine düzenleme getirildi. Düzenleme ile destekten faydalanacak firmalar tek bir tedarikçiye alt kalmadan alternatif tedarikçi kullanabilecekler. İmalat sanayi sektörümüz için son derece yararlı olacak olan düzenleme için talebimizi yerinde görebilen KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e teşekkür ediyorum” dedi.

(AH-Y)