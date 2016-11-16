KTO Başkanı Selçuk Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi

Konya Ticaret Odası (KTO) Eğitim ve Sıhhat Vakfı’nın düzenlediği “Hoşgeldiniz ve Tanışma Toplantısı” Konya Ticaret Odası ve KTO Eğitim ve Sağlık Durumu Vakfı Başkanı Selçuk Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi konukevlerinde kalan öğrencilerinin katıldığı programda Başkan Öztürk, Vakfın faaliyetlerini anlattı. Başkan Öztürk konuşmasında başlangıçta Konya Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında veri verdi. Osmanlı dönemindeki Lonca sisteminin devamı niteliğinde olan iş odalarının meslek hayatını ve meslek ilişkilerini düzenlemelerin yanı sıra toplumsal konularda da etkinlik yürütmesi gerektiğini açıklayan Öztürk, Konya Ticaret Odası’nın bu kapsamda sosyal hizmetlerini KTO Eğitim ve Afiyet Vakfı aracılığıyla yerine getirdiğini söyledi.

Öztürk, “Kuruluş tarihi ile İstanbul’dan daha sonra ikinci bugünkü büyüklüğü ile Türkiye’nin yedinci odası olan Konya Ticaret Odası, şehrimizin ve ülkemizin beşeri sermayesini kuvvetlendirmek için yaptığı çalışmalara ağırlık vermektedir. Vakfımız kadar kurulan üniversitemiz fazla kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Üniversitemizde okuyan, konukevlerimizde kalan öğrencilerimizin kariyerler planlarına destek olmak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Ülke olarak sahip olduğumuz en büyük kuvvet beşeri gücümüzdür. Beşeri gücümüzün en büyük özelliği de genç bir yapıya sahip olmasıdır. Tüm kurumlar olarak bu gücümüze gereken desteği verdiğimizde ülke olarak şu lahza bulunduğumuz yerden fazla daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İşte ayrıca ülkemiz hem de şehrimiz için sahip olduğumuz insan gücüne en iyi yatırımı yapma hedefiyle ayrıca vakfımızın ayrıca de üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Vakfımız kurulduğu günden itibaren, akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, ulusal birlik şuuruna sahip, değerlerine yan bireyler yetiştirmek ve geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesine katkı sağlamak amacındadır” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde yer alan Öztürk, “Vakıf olarak bizler geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Onlara sağlayacağımız her imkânı en iyi şekilde kullanarak gelecekte ülkemizi bugünkünden çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını biliyoruz. Bizim ülkemiz bu dünya üstünde en iyi ülke olmayı haketmektedir. Milletimiz de en müreffeh şekilde yaşayan millet olmayı haketmektedir. İnanıyoruz fakat gelecekte Türkiye dünyada en iyi ülkeler aralarında yer alacak ve halkımız hakettiği şekilde mutlu ve müreffeh yaşayacak. Bunu gerçekleştirmek için gençlerimiizn fazla çalışması ve defalarca en iyi olmayı hedeflemesi gerekmektedir. Yapacağınız bütün işlerde hedefiniz birinci almak olsun. İkinci elde etmek diye bir hedefi kabul edemeyiz. Birinciliği hedeflerseniz ozaman en iyi edinmek için önünüz açılacaktır. Konukevlerimizde 36 öbür ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Tanıdık Olmayan öğrencilerimizin de kendi ülkelerine menfaat sağlayan birer öğrenci olmalarını istiyoruz. Siz de kendi ülkenizin en iyi ülke olmasını hedefleyin ve bunun için fazla çalışın” diye konuştu.