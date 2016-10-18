KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı yönetiminen Müşteşar Özçelike ziyaret

Konya Ticaret Odası (KTO) Eğitim ve Sağlık Durumu Vakfı Yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarete KTO Başkanı ve KTO Eğitim ve Sağlık Durumu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ün beraberinde vakıf yönetiminden Başkan Yardımcıları Aslan Korkmaz ve Ömer Faruk Okka katıldı.

KTO Karatay Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan KTO Eğitim ve Afiyet Vakfı’nın Konya’nın beşeri sermayesini güçlendirmeye karşın faaliyetlerinin değerlendirildiği ziyarette Başkan Öztürk, vakfa ait konukevlerinde barınan 36 ülkeden öğrencilerin Konya ile dünya aralarında kültür köprüsü oluşturduğunu söyledi.

Başkan Öztürk, “Konya Ticaret Odası olarak hem şehrimizin ayrıca de ülkemizin hedeflerine katkı maddesi karşılamak nedeniyle, 20 bin üyemizden aldığımız şiddet ile projelerimize önem verme karalılığı içerisindeyiz. Odamız bünyesinde kurulan KTO Eğitim ve Afiyet Vakfımız, KTO Karatay Üniversitesi, Yeni Fuar Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Konya’ya büyük yatırımlar kazandırdığımız projelerimiz bulunmaktadır. Bütün bu projelerimi ile bir yana üyelerimizin ve şehrimizin idareli gücünün sınırlarını yükseltmeye çalışırken bir yanlamasına da Konya’nın gelecek perspektifinde kuvvetli bir beşeri sermayenin bulunması için odamız çatısı aşağı bir yapı oluşturarak şehrimize ve ülkemize hizmet etme hedefindeyiz. KTO Eğitim ve Sıhhat Vakfı göre kurulan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, vakfımızın desteği ile dünya standartlarında eğitim verilen fakülte ve bölümleri ile akademik yapılanmasını sürdürürken bir yana da maddesel yapılanması ile büyümesini daha da hızlandırmıştır. Vakfımızın en kayda değer hizmetlerinden biri de Konukevleri’dir. Üniversite kampüsüne 100 metre mesafede olan kız ve erkek öğrenci konukevlerimiz toplam 437 yatak kapasiteli olup; yurt dışından 36 farklı ülkeden öğrenci barınmaktadır. Öğrencilerimiz için son derece çağdaş olarak hazırladığımız konukevlerimizin kapasitesini artıracak çalışmalarımız devam etmektedir. Konukevlerimizde kalan öğrencilerimize karşın düzenlediğimiz faaliyetlerle üniversite eğitimlerine ek olarak sosyal ve kültürel olarak donanım kazanmalarını sağlıyoruz. Yabancı öğrencilerimiz Konya ve ülkeleri aralarında kültür köprüsü oluşturmaktadır. Vakıf olarak, konukevlerimizde kalan öğrencilerimiz ilk önce olmak üzere gereksinim sahibi bütün KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim, barınma ve yemek gereksinimlerini karşılamaya karşın çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca Vakfımız ayrıca yurtlarımızda kalan hem de tüm üniversitemiz öğrencilerinin kariyer planlamaları için de takviye olmaktadır. İsteyen bütün öğrencilerimiz oda ve vakıf işbirliğiyle eğitim hayatları her tarafında staj görebilecekleri işletmelere yerleştirilmekledir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kendisinin de Konyalı olmasından nedeniyle Konya için yapılan bütün hizmetlerden farklı bir mutluluk duyduğunu açıklama etti. Konya Ticaret Odası’nın ve KTO Eğitim ve Sıhhat Vakfı’nın faaliyetlerini büyük bir takdirle karşıladıklarını belirten Müsteşar Özçelik, vakfın üniversite öğrencilerinin barınma ve burs imkânlarına yönelik faaliyetlerinin son derece önemli bulduğunu söyledi.

Konuşmaların arkasında Öztürk, Özçelik’e Konya Ticaret Odası yayınlarından armağan takdim etti.