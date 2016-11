KTO Karatay Üniversitesi, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturuyor

Bilimsel çalışmalara verdiği önemi düzenlediği panel ve sempozyumlarla her fırsatta ortaya koyan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, son yüzyılda önemi daha da gelişen elektromanyetik ve haberleşme sistemleri konusuna dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Central Florida Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Profesörü Raj Mittra, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sevgi’nin konuşmacı olarak katıldığı KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun alaka gösterdi.

“TÜBİTAK 2221 – Misafir Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında gerçekleşen programda, katılımcılara haberleşmede kullanılan kablosuz iletişim araçlarından ve cihazların tarihsel sürecinden bahseden Prof. Dr. Mittra, “Gelişmiş ülkelerde bu alana koskocoman yatırımlar yapılıyor ve uzaydan dünyamıza gelen elektromanyetik sinyalleri algılamak için yüzlerce metre çapta antenler kuruluyor. Bu incelemeler sonucunda evrenin yaratılışı ve gelişimi ile ilgili data sahibi olabiliyoruz” diye konuştu. İnsanların artık teknoloji ile iç içe yaşamak zorunda olduğuna da değinen Prof. Dr. Mittra, kablosuz iletişim araçları ve algılayıcıları ile bundan böyle her şeyin uzakta kontrol edilebilir olduğunu, dolayısıyla elektromanyetik ve haberleşme konularının öneminin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

KTO Karataylı mühendis adaylarına önerilerde bulunan konuşmacı Prof. Dr. Levent Sevgi, “Mühendisler Rakamlarla Konuşur” başlığı aşağı katılımcılara, rakamların mühendislik uygulamalarındaki öneminden bahsetti. Bilimsel çalışmaları desteklemeyi, öğrencileri kaliteli akademisyenlerle buluşturmayı amaçlayan program, genç mühendis adaylarının sorularının cevaplanması ile son buldu.