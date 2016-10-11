KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAKtan davet

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri “Tercümle” Projesi İle TÜBİTAK 2242 Final Sergisine davet kazandı.

TÜBİTAK, “2242 – Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması” adıyla öğrencilerin ülkenin sorunlarına yönelik olarak girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmelerini karşılamak amacıyla yarışma düzenliyor. Öğrencilerinin teoride öğrendiklerini pratiğe dökebilmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanıyan KTO Karatay Üniversitesi de öğrenci projeleri ile adından laf ettiriyor. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Oktay Altun danışmanlığında, Oğuz Demirbaşcı ve Emre Gönültaş’ın geliştirdikleri “Tercümle” projesi de 2242 – Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda final sergisine gösteri kazandı.

“Tercümle” projesi hakkında bilgiler veren Demirbaşcı, “TÜBİTAK 2242 Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması, TÜBİTAK kadar her yıl lisans öğrencileri aralarında düzenlenen bir yazılım geliştirme yarışmasıdır. Yarışma, açık kaynaklı yazılım uygulamaları, akıllı ve teknolojik çözümler, bilimsel çözümler ve sosyal yaşam ve eğlence uygulamaları olmak üzere dört kategoride düzenlenmektedir. Ekibimizle geliştirdiğimiz, “Tercümle” projesi, söz konusu yarışmada, sosyal hayat ve misafir etme uygulamaları kategorisinde yer aldı. Projemiz sunulup dereceye girenlerin belirleneceği final sergisine ağırlama edilen 10 projeden biri olma başarısını gösterdi” diye konuştu.

“KTO Karataylı Öğrencilerden Tercüme Açığına Kitle Kaynaklı Çözüm”

“Tercümle” projesinin kitle kaynaklı, fazla uzun metinlerin geleneksel yöntemlerden kat kat kısa sürede tercüme edilmesine ihtimal sağlayan bir sosyal medya olduğunu gösteren Demirbaşçı, “Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen bir proje. Metinler cümlelere ayrılarak, kullanıcıların seviyesine tarafından tercümesi tamamlanmak üzere eşleştirilir ve yapılan tercümeler diğer kullanıcıların beğenisine sunulup en başarılı tercüme onaylanır. Halihazırda 2 binin üstünde belirtilmiş kullanıcı bulunuyor. Proje www.tercumle.com adresinde aktif olarak hizmet veriyor. Gitgide artan tercüme açığına kitle kaynaklı çözüm üreten bu yazılımın, Türkiye’nin gelişen tercüme sorununa çözüm sunabilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Proje ekibinin danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Oktay Altun da, “Yoğun emek bahşedilen ve neticede büyük bir başarıya ulaşan Tercümle projesi, TÜBİTAK 2242 yazılım yarışmasında finale kaldı. Öğrencilerimizi proje geliştirme konusunda destekliyoruz. Üniversite yönetimine de katkılarından, desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Projenin, dereceye girecek üç projeden biri olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.