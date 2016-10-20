KTO Karatay Üniversitesi Türk Yıldızı Takımı, TÜBİTAK İHA yarışlarına damga vurdu

Konya Ticaret Odası KTO Karatay Üniversitesi’nin genç mühendisleri, TÜBİTAK göre Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de öncelikle düzenlenen Milletlerarası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda Özgün Tasarım ve Yerli Tatbik Ödülü’nün sahibi oldu.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, “Döner Kanatlı İHA” kategorisinde de “T147 Türk Yıldızı” isimli insansız hava arabulucu ile öteki kategorilerdeki başarısını sürdürdü. Türk Yıldızı takımı pilotu Sami Yılmaz ise, takımlar arası yardımlaşmadan ötürü gösterdiği performanstan nedeniyle ‘Pilotaj ve Saygınlık Ödülü’ne layık görüldü.

“KTO Karataylı öğrencilerden yerli tasarım İHA”

KTO Karatay Üniversitesi Türk Yıldızı takımı ekip lideri Muhammet Ceylan, “Ekibimle beraber TÜBİTAK UAV (İHA) yarışmasına katıldık. Kendi tasarladığımız, adamakıllı yerli bir İHA ile yarışmada yer aldık, bambaşka kategorilerde galibiyet gösterdik. Tasarım süreci 5 ay sürdü. Yarışmaya hazırlık boyunca bizleri her konuda destekleyen, başarılarımıza ortak olan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Sade’ye ve proje danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Necati Vardar’a teşekkür ediyoruz” biçiminde konuştu.

Geleceğin mühendislerini gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik eden KTO Karatay Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise, “Üniversite olarak bizlerin sorumluluğu onlara bu ortamı sağlamak, yanlarında olduğumuzu sezdirmek ve yardım olmaktır. Ülkesini seven ve bir adım daha ileriye gidebilmesi için çabalayan gençlerimiz eğitim, araştırma ve sosyal yükümlülük alanlarında fazla önemli çalışmalar yapmakta ve ülkemizin geleceğine daha umutla bakmamıza vesile olmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler, yarışma sonrası Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’yi makamında ziyaret ederek gelecek hedefleri hakkında da bilgiler verdi. Yangın ya da kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma karşın olarak İHA’ların geliştirilebileceğini ortaya koymak amacıyla 10-16 Ekim 2016 tarihleri aralarında düzenlenen yarışmaya 150’e yakın takım ve takriben 800 birey katıldı. Üniversite öğrencilerine karşın düzenlenen yarışma ile insansız sabit ve döner kanatlı hava araçlarının geliştirilmesinin özendirme edilmesi amaçlanıyor.