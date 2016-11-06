KTO Karatay Üniversitesinde Endüstri 4.0 Konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Teknoloji Günleri-1 dahilinde “Endüstri 4.0-4. Sanayi Devrimi” programı düzenledi.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öncülüğünde düzenlenen programa, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, Rektör Prof. Bayram Sade, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sanayi, ekonomi ve akademik çevrelerden manâlı isimlerin de katılım gösterdiği konferansta, Endüstri 4.0’ın farklı manzara açılarından yorumlanması ve öbür sektörlerde ne gibi yansımaları olacağı, üniversitelerin gelişime katkıları, sürece harmoni noktasında ne tür hazırlıklar yapıldığı katılımcılara anlatıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak sanayi-üniversite işbirliğini önemsediklerini bildiren etkinlik moderatörü Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başarı Yaman, “ Yeniliklere öncü olmak ve teknoloji kavramına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Teknoloji Üretmek Zorundayız”

Günümüzde zinde olmanın yolunun teknoloji üretmekten geçtiğini aktaran KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, “Yeni bir dönemden geçiyoruz, ülke ve coğrafya olarak. Bu coğrafyada bulunduğumuz sürece sorunlarla, bir takım baskı savaşları ile karşı karşıya geleceğiz. O halde halk müziği olarak ileri teknoloji üretmek, korumak ve göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

SIEMENS Türkiye Bölüm Yöneticisi Hakan Mavruk’da global değişim ve dönüşümlere karşı dikkatsiz kalmanın imkansızlaştığının altını çizerek, “Endüstri 4.0 fiilen bir evrimdir. Bütün bu değişim ve dönüşümlerin temeli de ekonomidir. Daha pozitif para kazanma ihtiyacı bu devrimleri gerekli kılmaktadır. Daha fazla imal, daha pozitif pazarlama ve daha pozitif para kazanma temelli olarak değişimler beraberinde ekonomik krizleri de getirmektedir. Bu defa bambaşka bir devrimle aleyhinde karşıyayız. tamamen devrim olması için suni zekanın yüzde yüz hayatımıza girmesi ile olası olacaktır. İnsan beyninin işlem gücü ve kapasitesine erişimle başlayacak bir süreçtir. Endüstri 4.0’ın evrim sürecinin başlangıç nedeni Çin’dir. Dünya ülkeleri olarak Çin’e yeniliyoruz. Çin’le rekabet edebilir ülkü ulaşmak için çok çabuk tasarlayıp, üretmeli ve aynı hızla pazarlamalıyız. Ne kadar seri olmalıyız? Kopya edilmesinden daha şipşak üretmeli ve pazarlamalıyız. Bu da daha karmaşık, daha teknolojik ürünler demektir. Bu ürünler esnekliği de beraberinde getiriyor. Üretilen bir model için sadece bir hat oluşturulur ve bu hat üstünde değişimler, gelişimler söz konusu olur” biçiminde konuştu.

Program soru-cevap bölümü ve katılımcılara plaket takdiminin ardından son buldu.