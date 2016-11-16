KTO Karatay Üniversitesine TÜBİTAKtan bir ödül daha

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerden Oğuz Demirbaşcı ve Emre Gönültaş geliştirdikleri “Tercümle” projesi ile TÜBİTAK 2242-Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’ndan ikincilik ödülü ile döndü.

Öğrencilerinin teoride öğrendiklerini pratiğe dökebilmelerine ve yeteneklerini geliştirebilmelerine fırsat tanıyan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, öğrenci projeleri ile adından laf ettirmeye devam ediyor. TÜBİTAK, “2242 – Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması” adıyla öğrencilerin ülkenin sorunlarına yönelik olarak girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanıp çözüm üretmelerini temin etmek nedeniyle geçtiğimiz aylarda bir müsabaka düzenlemişti. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerden Oğuz Demirbaşcı ve Emre Gönültaş da geliştirdikleri “Tercümle” projesi ile TÜBİTAK 2242 – Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak ikincilik ödülü ile döndü.

“Üniversitemiz Daima Yanımızda Olmuştur”

“Tercümle” projesinin kitle kaynaklı, çok uzun metinlerin geleneksel yöntemlerden kat kat kısa sürede tercüme edilmesine ihtimal sağlayan bir sosyal ağ olduğunu gösteren Oğuz Demirbaşçı, “Tercümle, web sitesi üzerinden gerçekleştirilen bir proje. Metinler cümlelere ayrılarak, kullanıcıların seviyesine kadar tercümesi yapılmak üzere eşleştirilir ve yapılan tercümeler diğer kullanıcıların beğenisine sunulup en başarılı tercüme onaylanır. Gitgide büyüyen tercüme açığına kitle kaynaklı çözüm üreten bu yazılımın, Türkiye’nin artan çeviri sorununa çözüm sunabilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Projemizi geliştirmemizde bizlere destek veren ve daima yanımızda olan üniversitemizin Mütevelli Heyeti’ne ve akademisyenlerimize fazla teşekkür ediyoruz” dedi.