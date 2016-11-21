KTO Karatayda güneş enerjisi konuşuldu

Sanayi ve ticaret dünyasının üniversitesi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin Endüstri Mühendisliği Bölümü, II. Teknoloji Günlerini güneş enerjisini merkeze alarak gerçekleştirdi.

Programa Konya merkezli bir enerji şirketinin CEO’su Halil İbrahim Dağ konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışını KTO Karatay Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başarı Yaman gerçekleştirdi. Dr. Yaman güneş enerjisi konusundaki hassasiyeti ve ilgilerini yürütülen çalışmalarla birlikte dile getirerek, “Yakın zamanda üniversitemizde güneş enerjisi santrali konusunda Mevlana Kalkınma Ajansından destek aldık ve önümüzdeki günlerde santralin montajına başlıyoruz. Yeniden Konya Ticaret Odasının konferans salonunun çatısında da güneş pilleriyle elektrik üretimi konusunda bir alıştırma yapıyoruz” dedi.

Kendisi de endüstri mühendisliği bölümü mezunu olan Halil İbrahim Dağ, KTO Karatay Üniversitesi’nin öneminden bahsetti. Dağ, “KTO Karatay Üniversitesi kadim bir üniversite. Konya da kadim bir büyük kasaba. KTO Karatay Üniversitesi bizim için fazla şey ifade ediyor. Türkiye’de bir türlü oluşturulamamış olan üniversite-sanayi meslek birliğini KTO Karatay’ın gerçekleştirdiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Konya’nın öneminin kadim bir büyük kasaba olmasıyla birlikte güneş enerjisi noktasında da Türkiye’nin manâlı şehirlerinden bir tanesi olmasından kaynaklandığına vurgu yapan Dağ, dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımının ne denli manâlı bir hâle geldiğinden bahsetti.