KTO Karatay’da “Milli Birlik ve Beraberlik” söyleşisi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye’nin tarih boyunca dış etkenlerle sürekli saldırıya uğradığını belirterek, “15 Temmuz ile asker kıyafeti giymiş canilerin kendi vatandaşına kurşun sıktığını gördük. Lakin gerekli iman gücümüz onları püskürtmek için yetti. Kadını, çocuğu, genci, yaşlısıyla eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdık. Ayrıca millet olarak yeniden muhasebe yapma imkanı bulduk. Şehit ve gazilerimize hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Onlara minnettarız” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ise söyleşide 15 Temmuz’ darbe girişimine değinerek, “Maksadımız felsefe yapmak ya da tarih dersi vermek değil. Çünkü bu millet tarihini destan yazarak öğrendi. 15 Temmuz ile de destanın nasıl yazılacağını tüm cihana gösterdik. Bana hep soruyorlar: Ömer Halisdemir’in vatan sevgisi nereden geliyor? Ömer abim, bir çobanın oğludur ve küçükken babamıza çok yardım edip çobanlık yapmıştır. Ama kafasında hep asker olup o şanlı bayrağı layıkıyla taşımak vardı. Bu düsturla çok da iyi bir komutan olan Zekai Aksakallı ile denk geldi. 20 yıl beraber çalıştılar ve bir gün geldi Zekai komutan, Özel Harekat Karargahına girmeden hain Semih Terzi’yi öldürmesini istedi. Tereddüt etmeden o haini öldürdü. Kardeşim, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.
15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok ise, “Tam 16 ay oldu o hain geceden sonra. 15 Temmuz’u gerçekten tam manasıyla anlayıp idrak etmeliydik. Çünkü bu hainliğin diğerlerinden bir farkı var. Kendi vatandaşına sıkan, onları acımadan şehit eden bir zihniyetle karşı karşıya kalmıştık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, halkımızın gerekli tavrıyla o kara geceden alnımızın akıyla ayrıldık ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın inşallah” dedi.
“Milli Birlik, Beraberlik Söyleşisi ve Şiir Dinletisi” etkinliği, şiir dinletisinin ve katılımcılara hediye takdiminin ardından son buldu. Etkinliğe Şehit Erol Olçok’un eşi ve şehit Abdullah Olçok’un annesi Nihal Olçok, 15 Temmuz destanının kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in abisi Soner Halisdemir, gaziler Tahsin Ulu, Mustafa Işık, Hasan Ata, Ali Büyükçutman, Süleyman Ege ve Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade katıldı.
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