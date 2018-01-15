KTO KARATAYLILARDAN “BİR DİLEK DE SEN TUT” ETKİNLİĞİ
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çevre ve Doğa Dostu Gönüllüler Topluluğu’nun düzenlediği “Bir Dilek de Sen Tut” etkinliği kapsamında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, Karatay Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde bulunan Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezini (GEM) ziyaret ederek, 58 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi.
Ziyarette öğrencilere Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Necati Kayhan, Arş. Gör. Gökçe Bahar Gürbüzer ve Öğr. Gör. Alaa Aldeen Al Karaz eşlik etti.
Çevre ve Doğa Dostu Gönüllüler Topluluğu başkanı Ayşe Temelli etkinlikle ilgili olarak, “Çocukların bizden istekleri bizim için ulaşılabilir dileklerdi. Bizlerden dilekleri çok makul şeylerdi: gezmek, şemsiye, oyuncak, bebek, araba Bizim bugün kalplerini temizlediğimiz çocuklar yıllar boyu anılacak işler yapacaklar belki de. Projemize destek olan topluluk arkadaşlarıma ve projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve sevgiyle kalalım hep” ifadelerini kullandı.
GEM öğretmenlerinden Sümeyra Gürbüzer, gerçekleştirilen aktivitenin önemini vurgulayarak KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür etti. Gürbüzer, “Etkinliğe katılacak öğrencilerimizi seçerken tercih önceliğimiz anne ve/veya babalarını savaşta kaybetmiş, kimsesiz çocuklardı. Çocuklarımızın maddi desteğin yanı sıra manevi desteğe, ilgi ve sevgiye de ihtiyacı var. Onlara kimsesiz olmadıklarını hissettirdiğiniz, hayallerinin gerçek olduğu bir gün yaşattığınız için, hepinize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Kayhan ise, “Biz bu sosyal dayanışma aktivitemizi, Suriyeli kader mağduru olan çoğunluğu yetim küçüklerin acılarını bir nebze de olsa paylaşmayı, onlara sevgi ve ilgi göstermeyi bir kardeşlik görevi anlayışıyla gerçekleştirdik. Bu dünyada, onlar da imtihanda biz de imtihandayız. Müslümanlar bu bilinçle hareket ederse, bu dünyada esasen kendilerine de yardım etmiş olup, Allah nezdinde kazananlardan olacaklardır. Bu vesile ile halen yaşam mücadelesi veren, bizden yardım bekleyen güç konumdaki Filistin (Kudüs), Suriye, Mısır, Irak, Yemen, Arakan’daki kardeşlerimize dualarımızı esirgemeyelim” diye konuştu.A.ARAN
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KTO KARATAYLILARDAN “BİR DİLEK DE SEN TUT” ETKİNLİĞİ
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