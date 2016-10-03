KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ekicioğlu:

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın kente hareketlilik getirdiğini söyledi.

Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuara, başta Konya olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinden ve Kırşehir’den 72 firmanın katıldığını belirtti.

Fuar organizasyonuna başladıklarında karşı çıkanların olduğunu ve “Kırşehir gibi küçük bir yerde yapılamayacağını” söyleyenlerin bulunduğunu ifade eden Ekicioğlu, ticari hacim ve ziyaretçi sayısı bakımından Konya’dan sonra en güçlü ikinci fuarı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Ekicioğlu, başarılı bir fuar geçirdiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Üçüncüsünü düzenlediğimiz Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nı yapmaya karar verdiğimizde karşı çıkanlar oldu. ‘Kırşehir küçük yer, gerek yok, Konya’da daha büyüğü yapılıyor’ dediler. ‘Olmaz’ denilen şeye inandık. Yola çıktıktan sonra bölgenin Konya’dan sonra ticari hacim ve ziyaretçi bakımından İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci fuarı haline geldik. Kırşehir’in makus talihini yenmesi için güzel bir adım attık. Bu da bizim için gelecek için kentimiz adına farklı boyuta taşıma adına kazanç oldu.”

Kırşehir’in tarım ve hayvancılık kenti olduğuna işaret eden Ekicioğlu, bu potansiyelinin geliştirilmesi için fuarlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

“Kırşehir 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kente hareketlilik getirdi.” diyen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“Fuarımıza ulusal şirketlerin de olduğu 72 firma katıldı. Güçlü bir fuar organizasyonu olduğu için Kırıkkale, Ankara, Koçhisar, Aksaray, Nevşehir’den fuarımıza yoğun ziyaretler gerçekleşti. Organizasyon firmaları buralardan otobüsler kaldırarak ziyaretçileri fuara getirdi. Bölgeden çok büyük destek aldık. Projelerimiz arasında bulunan kongre ve kültür merkezimizi de yaptığımızda TR71 bölgesinde daha etkin fuarlar yapacağız. Yeni fuarlarla bölgemizdeki tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız.”