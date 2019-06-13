KTSO'da Kırşehir Dış Paydaş toplantısı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, kentteki paydaşlarıyla bir araya gelerek kentin kalkınması için çözüm önerileri oluşturduklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, KTSO Konferans Salonunda yapılan Kırşehir Dış Paydaş toplantısında 2020-2023 stratejik plan çalışması kapsamında kentteki resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Stratejik planın birinci etabı olan kurum içi paydaşlarıyla yapıldığını anımsatan Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Plan kapsamında ikinci etap çalışmalarında kentteki paydaşlarla bir araya gelindi. Planın hazırlık aşamaları yapılarak kalkınma sürecindeki sorunlar ve çözüm önerilerini belirliyoruz. Odamızın güçlü ve zayıf yönlerini katılımcılarla istişare ettik. Kentin kalkınması için hep birlikte yapabileceklerimizi belirledik. 2020-2023 stratejik plan çalışmalarımız da devam edecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Stratejik Plan Danışmanı Banu Yüksel, kentteki kamu, kurum ve kuruluş ile oda temsilcileri KTSO yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz katılım sağladı."