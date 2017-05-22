KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) 25. yıl etkinlikleri açılış töreni düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, öğrencilerin emeklerinin taçlandırıldığı bahar şenliklerinin başladığını söyledi.

KÜ’nün 25. yılını kutladığını anlatan Vali Haktankaçmaz, “Dile kolay, çeyrek asır. Artık KÜ çocukluktan delikanlılığa adım attı. İlimiz için önemli bir değer olan üniversitemiz, inşallah bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde ilin hem sanayisini yönlendiren bir motor olarak hem eğitim, öğretim ve kültür hayatında çok ciddi bir dinamik olacak.” dedi.

Vali Haktankaçmaz, şunları dile getirdi:

“1990 yılında ilk kız kardeşimi kaydettirmeye gelmiştik. O zaman bu binalar ve sosyal tesisiler yoktu. Neredeyse bitmiş olan Teknoparkı ve sosyal donatılarıyla, fakülte binalarıyla bundan sonra Kırıkkale Üniversitesi çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bugün 30 binden fazla öğrenci barındırıyor. Yine 3 bin civarı öğretim kadrosu ki ciddi bir rakam. Üniversiteden mezun olan ve üniversite dolayısıyla Kırıkkale’ye gelip ve yaşayan öğrenci kardeşlerim biliyoruz ki iş hayatına atıldıklarında Kırıkkale’nin birer manevi elçisi olacaklar. Çalıştıkları yerde Kırıkkale’nin adı geçtiğinde biraz daha hassasiyet gösterecekler. Bunlar uzun yıllar geçtiğinde olacak şeyler. Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesiyle gurur duyuyoruz.”

KÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız ise üniversitelerin geleneksel olarak bahar şenlikleri tertip ettiklerini ifade etti.

Bahar şenliklerinin üniversitenin 25’inci yılı olması sebebiyle 25 yıl etkinlikleri bağlamında yürütüleceğine değinen Yıldız, “Kırıkkale Üniversitesi çeyrek asrını idrak eden Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olarak her türlü bilimsel, kültürel, sosyal etkinlik bağlamında canlı bir üniversite olma gayretindedir. Geçen hafta büyük bir katılımla mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Bugün de 4 gün süreyle devam edecek 25. yıl etkinliklerini başlatıyoruz. Aslında bahar dönemi üniversitelerin en canlı olduğu dönemdir. Bilimsel, kültürel, sportif etkinlikler bahar döneminin özelliğinden dolayı yoğunluk arz etmektedir. Öğrencilerimizin sanatçı daveti istediği olsa da onu aratmayacak ve kaliteli müzik etkinliklerimiz olacak. Batı müziği, halk müziği, tasavvuf konserleri gerçekleştirilecek. Önümüzdeki hafta final sınavlarımız başlayacak. Öğrencilerimizin aynı zamanda sınav telaşı var. Öğrencilerimize sınavlarda başarılar, mezunlarımıza da hayatta başarılar diliyorum. 25’inci yıl etkinliklerimiz hayırlı olsun.” diye konuştu.