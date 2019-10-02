“Küçük Dostlar Ambulansı” 4 bin hayvanın imdadına yetişti
KAYSERİ (AA) – Kocasinan Belediyesinin sokak hayvanları için hizmete sunduğu "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar 4 bin 54 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.
Bu çerçevede, sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı ile sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin 'Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah'tan korkunuz' buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz 'Küçük Dostlar Ambulansı' hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız hasta ve yaralı 4 bin 54 hayvanın imdadına yetişti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız."
– "Küçük Dostlar Ambulansı"
Ambulans ile Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda, yaralı ve hasta hayvanlara olay yerinde anında müdahalede bulunuluyor.
Özellikle trafik kazalarında yaralanan hayvanlara yapılan kritik müdahalelerle dikkati çeken tam donanımlı ambulansın içinde, kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi donanımlar yer alıyor.
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