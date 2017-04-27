Küçük Furkan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz mektubu

Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşamış 8 yaşındaki Furkan Şahin, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde yaşanan olaylardan etkilendi. Küçük Furkan babasından da takviye alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Furkan keza mektubun içine bayramda topladığı harçlığını da koydu.

15 Temmuz’da bir sürü olaylar olduğunu ve bu olaylardan çok etkilendiğini söyleyen Furkan Şahin, “Mektup yazmaya karar verdik babamla. Yazdıktan daha sonra da gönderdim. Ülkemizi yok edecekler diye korktum. Cumhurbaşkanı’na bir şey olacak diye korktum. Cumhurbaşkanım sizi fazla seviyorum. Ülkemizi bombalayacaklar diye fazla korktum. Vatanımızı ve milletimizi kurtardığınız için fazla teşekkür ederim” dedi.

“Benden istediğiniz bir şey varsa yaparım”

Olayları televizyondan gördüğünü de aktaran Furkan Şahin, “Mektup yazdığımda da küçüktüm hala küçüğüm. Benden istediğiniz bir şey varsa yaparım. Cumhurbaşkanım yeni bir bayram yaklaşıyor. Size yeniden mektup yazacağım. Umarım beğenirsiniz. Biriktirdiğim paramı da göndereceğim. Siz isterseniz ben büyüğünce teröristleri kovabilirim. Şimdilik ne isterseniz yapacağım. Vatanımızı, milletimizi korumak için ve cumhurbaşkanımızı korumak için ben komiser almak istiyorum” diye konuştu.

Furkan Şahin’in babaannesi Gülendan Şahin ise, “Cumhurbaşkanım seni fazla seviyoruz. Ülkemizi, milletimizi, Türkiyemizi Allah’ım çok korusun. Düşmanlara Allah fırsat vermesin. Sen kazandığın için fazla sevindik, memnun olduk. Furkanım seni fazla sevdiği için mektup yazdı. Seni çok seviyor” şeklinde konuştu.

Uzlaştırma Gök-Mustafa Beşer

