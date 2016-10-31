Küçük Melihin hayali gerçek oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Ipekli Mahallesi’nde ikamet eden ve ahali arasında balık hastalığı olarak aşina lamellar iktiyozis hastası olan 8 yaşındaki Melih Gökalp hayaline kavuştu. İHA’nın “Küçük Melih’in dramı kalp burkuyor” haberinin arkasında çoğu yurttaş aileyi arayarak destek sözü verdi. Yapılan yardımlarla tedavisine başlanan Melih’in sağlık gün be gün iyiye gidiyor. Kısa sürede büyük iyileşme gösteren küçük Melih, ilk kez dışarı çıkarak kardeşleriyle parkta oyun oynamanın sevincini yaşadı.

“ÖNCELIKLE PARKTA OYUN OYNAMA DUYGUSUNU ANLADIM”

Defalarca dışarı çıkmanın ve parkta oyun oynamanın hayalini kurduğunu anlatan Melih, bu hayalinin gerçekleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kardeşleri ve akranlarıyla parkta doyasıya oynayan Melih, artık kimsenin kendisinden korkmadığını, bundan nedeniyle kendini her tarafta doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Melih, “Ben artık dışarıda çıkabiliyorum, çünkü biraz iyileştim, çok iyi oldum. ilk kez parkta oyun oynama duygusunu anladım. Bundan fazla fazla mutluyum” dedi.

“ILAÇ GÖNDERMEYE DEVAM ETSİNLER”

Krem kullanmadan önce vücudunun her yerinin çatladığını ve kanadığını söyleyen Melih, şuan durumunun iyi olduğunu belirtti. Minik Melih, “Tedaviye başlamadan önce ayaklarımın altı çatlıyordu ve yürüyemiyordum, şuan yürüyebiliyorum. Bana ilaç ve eşya gönderen herkese teşekkür ediyorum. Göndermeye devam etsinler” diye konuştu.