ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tanıtıldı.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezinde hak sahiplerinin de katılımıyla düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle ilgili üstlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentsel dönüşüm kararı aldığını hatırlatan Kurt, şunları söyledi:

“Odunpazarı Belediyesine devredilen dönüşüm yapmak yetkisini kullanmak istiyoruz. Bu bölgenin değişmesi ve dönüşmesi lazım. Yıllardır söylenen ama uygulama aşamasına henüz gelmeyen bir projeyi tanıtıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla mevcut imar planındaki haklara uygun bir proje geliştirmeye çalıştırdık. Mevcut 2002 yılındaki imar haklarına göre o bölgede yaşanması gereken yoğunluğu dikkate alarak bir plan yaptık. Buna uygun 1/1000’lik projeyi gerçekleştirdik. Uygulama için bir öneriyle geliyoruz. Bu aşamadan sonra kentsel dönüşümün uzlaşma süreci başlayacak. Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki mülk sahiplerinin bütün haklarını uzlaşarak, anlaşarak ve helalleşerek vermek istiyoruz. Burada belediyemizin herhangi bir rant elde etme hedefi yoktur. Kuracağımız bir ofiste bütün mülk sahiplerini davet ederek uzlaşma sürecine başlayacağız. Burada ikinci bir kent merkezi yapabiliriz.”