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Küçük Yasin 3 çocuğa hayat verecek

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görebilen küçük Yasin’in beyin ölümü gerçekleşti. Kütahya Organ Nakil Koordinatörü Dr.

25 Ekim 2016 Salı, 21:34
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Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görebilen küçük Yasin’in beyin ölümü gerçekleşti.

Kütahya Organ Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar, yaptığı açıklamada, Yasin’in ailesiyle yaptıkları görüşmede ailenin, Yasin’in karaciğer ve böbreklerini af kararı aldığını ifade etti. Bunun üstüne Antalya ve Malatya’da nakil bekleyen 3 çocuk hastayı saptama ettiklerini anlatan Sunar, “Organ nakil ekibi olarak, küçük Yasin’den karaciğer ve böbrekleri aldık. Bu organlar, 3 çocuk hastaya nakledilecek” şeklinde konuştu.

Güney’den alınan karaciğer Malatya’ya, böbrekler ise Antalya’ya gönderildi.

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