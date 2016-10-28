Küçük yaşta evlenmenin cezasını çocuklarıyla çekiyor

SİVAS (AA) – MERVE TOPUZ – Sivas’ta 8 yıl önce kendi rızasıyla dini nikahla evlenen ve annesinin şikayeti üzerine “cinsel istismar” suçlamasıyla eşi cezaevine giren 22 yaşındaki Zeynep Duman, 2 çocuğuyla eşinin eve döneceği günü bekliyor.

4 Eylül Mahallesi’nde kayınvalidesiyle yaşayan Duman, 14 yaşındayken Murat Duman ile görüşmeye başladı. Annesinin 10 bin lira başlık parası istemesi üzerine Duman, sevdiği adamla kaçarak dini nikah yaptırdı.

İstediği başlık parasını alamayan annesinin kızı kaçtıktan 5 ay sonra şikayette bulunması üzerine bu sırada 4 aylık hamile olan Zeynep Duman yetiştirme yurduna yerleştirildi. Murat Duman hakkında da küçük yaşta evlilik nedeniyle 2008 yılında “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla dava açıldı.

Daha sonra anneye 4 bin lira para verildi ve Zeynep Duman yurttan alınarak kayınvalidesinin evine gönderildi.

Duman çifti, dava sürerken 2012’de resmi nikahı kıydırdı. Davası sonuçlanan ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Duman ise 2014’te cezaevine girdi.

Eşi cezaevine girdikten sonra 2 çocuğuyla kayınvalidesinin yanına sığınan Zeynep Duman, devletten aldığı 840 lira çocuk bakım parasıyla 7 yaşındaki hasta oğlu Batuhan’a ve 4 yaşındaki kızı Damla’ya bakmaya çalışıyor.

Zeynep Duman’ın tek isteği, her gün kendisine babalarının ne zaman geleceğini soran çocuklarının babasız büyümemesi.

– “Çocuklarımın psikolojisi bozuluyor”

Duman, AA muhabirine, eşi cezaevine girdikten sonra zor günler geçirdiklerini ve hala da sıkıntılı bir hayat sürdüklerini anlattı. Eşinin cezaevinden çıkması için 2 yıldır savaş verdiğini ve 2 çocuğuyla ortada kaldığını dile getiren Duman, şunları kaydetti:

“Çocuklar babalarını istiyor. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. En önemli şey ise çocuklarımın babasız büyümesi. Babaları yanlarında yok. Oğlum hasta olduğu için daha çok babasına ihtiyaç duyuyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuluyor. Küçük kızım babası hapse girerken 1,5 yaşındaydı, babasını doğru düzgün tanımıyordu. Cezaevine gide gele öğrendi babası olduğunu. Fazla yakın da değil babasıyla. Çocuklarımın babasız büyümesini, boyunlarının bükük kalmasını istemiyorum. Babalarıyla gezen çocukları görüp üzülüyorlar. ‘Babamız ne zaman gelecek’ diye soruyorlar.”

Severek evlendiğini ve küçük yaşta evliliğin suç olduğunu bilmediğini dile getiren Duman, “Bilmeden bir hata yaptık. Ben eşimin bir an önce cezaevinden çıkmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum.” dedi.

Babalarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen Damla ve Batuhan da babalarını özlediklerini ve artık eve gelmesini istediklerini söyledi.