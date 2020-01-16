Küçük yaştaki çocuğuna tır kullandıran sürücü hakkında yasal işlem yapıldı
ANKARA (AA) – Şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna tır kullandırdığı belirlenen sürücü Hüseyin Akbayır (46) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Daha önce Akbayır'ın küçük yaştaki çocuğuna Ankara-Konya yolunda tır kullandırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında sürücüyü kontroller sırasında yakaladı.
Akbayır, ifadesi alınmak üzere getirildiği Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, pişman olduğunu söyledi. Olayın 1,5 yıl önce yaşandığını ifade eden sürücü Hüseyin Akbayır, “Allah’tan bir kaza bela olmadı, canımız sağ. Çok pişmanım. Gereken cezaları ödemeye razıyım. Hiçbir şoför arkadaşın böyle bir hataya düşmesini istemem. O zaman yaptığım şeyi şimdi düşününce çok büyük hata yaptığımı görüyorum. O trafikte binlerce insan var. O an çocuğumun kullanmasına izin verdim ama şu an pişmanım.” dedi.
İfadesi alındıktan sonra Hüseyin Akbayır’a idari para cezası uygulandı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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Küçük yaştaki çocuğuna tır kullandıran sürücü hakkında yasal işlem yapıldı
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