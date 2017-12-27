Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açıldı
Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın işbirliğiyle yürütülen Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında geliştirilen Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (KÜGİM) kapıları genç girişimcilere açıldı. KÜGİM’de gerçekleştirilen açılış törenine Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan’ın yanı sıra proje sorumluları, aday öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve vatandaşlar merkezi gezerek bilgi edindi. KÜGİM, Küçükçekmece’deki gençleri Android Mobil Programlama Eğitimi, IOS Mobil Programlama Eğitimi, Web Tasarım Eğitimi gibi yeni teknolojilerle eğiterek iş dünyasına kazandırmayı hedeflerken, gençlerin çalışma hayatına katkı sağlayacak bir merkez olarak iş geliştirme koçluğu da yapacak. Tüm bunların yanı sıra KÜGİM’de KOSGEB sertifikalı girişimcilik eğitimleri alan Küçükçekmeceliler iş hayatında daha emin adımlarla kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak.
Girişimciliğin yolu Küçükçekmece’de aydınlanıyor
Ekim ayı itibariyle eğitimlerine başlayan Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde bu güne dek 85 kişiye IOS, Android Uygulama Geliştirme ve Web tasarım eğitimleri verilirken, 206 kişiye ise KOSGEB sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermiştir. Eğitimlerde başarılı olan ve kendi şirketini kurmak isteyen girişimcilere açık ofis imkânı sağlayan KÜGİM’de laboratuvar, toplantı salonları, kütüphane ve dinlenme odaları hizmeti de sunuluyor.
‘‘Gençlerimizin gereken donanımı kazanmasını sağlıyoruz’’
Açılış töreninin ardından merkezi gezen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Av. Recep Şencan, “Eylül ayından beri burada eğitim çalışmaları devam ediyor. Buradan yararlanan öğrencilerimiz var, ilçemizde genç nüfus çok fazla. Gençlerimizin de nitelikli olmaları ve hayata atılırken donanımlı yol almaları gerekiyor. Biz de Küçükçekmece Belediyesi olarak, ilçe kaymakamlığımız ve KOSGEB ile beraber bir merkez açtık. Çok güzel bir merkez oldu, burada hem öğrenim görüyorlar hem istirahat edebiliyorlar. Bir açık ofis uygulamamız da var, buradan mezun olan gençlerimiz bir müddet her türlü ofis ortamının hazır olduğu bir çalışma ortamında kendi işlerini kurmuş oluyorlar. Bini aşkın başvuru var, uzun vadeli eğitim programları olduğu için hepsine cevap veremiyoruz ama gruplar halinde herkesin eğitim almasını sağlayacağız’’ diye konuştu.
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