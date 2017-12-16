Küçükçekmece’de çocuklara özel 3’üncü çocuk sokağı kuruldu
Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelinde ikamet eden çocukların rahat ve güvenli bir şekilde boş zamanlarında oyun oynamaları için kurduğu çocuk sokaklarına bir yenisini daha ekledi. Mehmet Akif Mahallesi 2’nci Tolga Sokak’ta çocuklar için düzenlenen alan, rahat bir oyun alanı sunuyor. Geleneksel oyunların da oynanabildiği alanda çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şekerleri ve mısırları da yeme imkanı buluyor. Araçların giremediği ve tehlikeden uzak bir ortam oluşmasından dolayı uygulamadan çocuklar kadar veliler de memnum kaldı.
Çocuk sokağı çocuklardan tam not aldı
Sokakta oyun oynayan Canan isimli çocuk, mutluluğunu ifade ederek, “Keşke dünya çocuk sokağı olsaydı. Çok eğlenceli. Paten kayıp oyunlar oynuyoruz. Buradaki tavşanla da eğleniyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da akıllı. Okula yaya geçidi de yapmışlar okula gidebiliyoruz. Çok güzel bir park yapmışlar hepsine çok teşekkür ederim” dedi.
Oyun oynayan çocuklardan minik İlker ise, “Ben hep buradan geçiyorum çok güzel bir sokak. Burada köşe kapmaca oynuyoruz. Tavşanlarla oynuyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.
Rabia Gül isimli diğer bir çocuk ise, “Arkadaşlarımızla seksekler çizmişler onları oynuyoruz, eğleniyoruz” şeklinde konuştu.
Trafiğe kapalı çocuk sokağı velileri memnun etti
Çocuğunu sokakta oyun oynamak için getiren velilerden Hüsamettin Sülün, “Trafiğe kapalı olması açısında çok iyi oldu. Çocukların rahat oyun oynayabilecekleri rahat güvenli. Böyle bir ortam maalesef çok bulunmuyor buralarda. Bir nevi nefes alacakları rahat bir yer oldu” dedi.
Murat Delice
-
Bursa’da vatandaşlar lodosla dans etti
-
Devlet Bahçeli’den Rıdvan Dilmen’e sert tepki!
-
Beyşehir’de Cuma buluşmaları sürüyor
-
Başkan Tutal: “Bu karar, uluslararası hukuka ve hakkaniyete dayanmayan, tarihin akışına ters düşen bir karardır”
-
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
-
Gaziantep Araban’da 3.9 büyüklüğünde deprem
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.