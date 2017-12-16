Küçükçekmece’de çocuklara özel 3’üncü çocuk sokağı kuruldu

Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelinde ikamet eden çocukların rahat ve güvenli bir şekilde boş zamanlarında oyun oynamaları için kurduğu çocuk sokaklarına bir yenisini daha ekledi. Mehmet Akif Mahallesi 2’nci Tolga Sokak’ta çocuklar için düzenlenen alan, rahat bir oyun alanı sunuyor. Geleneksel oyunların da oynanabildiği alanda çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şekerleri ve mısırları da yeme imkanı buluyor. Araçların giremediği ve tehlikeden uzak bir ortam oluşmasından dolayı uygulamadan çocuklar kadar veliler de memnum kaldı.

Çocuk sokağı çocuklardan tam not aldı

Sokakta oyun oynayan Canan isimli çocuk, mutluluğunu ifade ederek, “Keşke dünya çocuk sokağı olsaydı. Çok eğlenceli. Paten kayıp oyunlar oynuyoruz. Buradaki tavşanla da eğleniyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da akıllı. Okula yaya geçidi de yapmışlar okula gidebiliyoruz. Çok güzel bir park yapmışlar hepsine çok teşekkür ederim” dedi.

Oyun oynayan çocuklardan minik İlker ise, “Ben hep buradan geçiyorum çok güzel bir sokak. Burada köşe kapmaca oynuyoruz. Tavşanlarla oynuyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Rabia Gül isimli diğer bir çocuk ise, “Arkadaşlarımızla seksekler çizmişler onları oynuyoruz, eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

Trafiğe kapalı çocuk sokağı velileri memnun etti

Çocuğunu sokakta oyun oynamak için getiren velilerden Hüsamettin Sülün, “Trafiğe kapalı olması açısında çok iyi oldu. Çocukların rahat oyun oynayabilecekleri rahat güvenli. Böyle bir ortam maalesef çok bulunmuyor buralarda. Bir nevi nefes alacakları rahat bir yer oldu” dedi.

Murat Delice