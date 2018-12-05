KÜÇÜKKÖY ÇATALHÖYÜK ORTAOKULU OLARAK ERASMUS +KA229 İYİ UYGULAMALAR PROJESİ
İlçemiz, Küçükköy Çatalhöyük Ortaokulu Olarak Erasmus +Ka229 İyi Uygulamalar Projesi Değişimi Kapsamında “Back To School, Back To The Future” isimli projesiyle ilk uluslar arası hareketliliğini İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Slovakya ortaklarının katılımıyla Konya´da gerçekleştirildi. Projeye katılan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız´ı ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Proje ortaklarına ülkemizdeki eğitim sistemi ve ülkemiz hakkında bilgiler verildi. Katılımcı ülkelerdeki eğitim sistemi hakkında sohbet etti. Başta Projenin sahibi olan Küçükköy Ortaokulu İdarecisi öğretmenlerine ve katılımcılara teşekkür etti.B.ÜNLÜ
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