Kudüs tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşınacağını açıkladı. Cibuti Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda Birleşmiş Milletlere çağrıda da bulunarak, “Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD’nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır.