Kültür Han Projesi tanıtıldı

KONYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Han Projesi, Ilgın ilçesinde tanıtıldı.

Ilgın Belediyesi Sahib Ata Termal tesislerinde gerçekleştirilen tanıtımda konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların arttırılmasında, yerel yönetimlerle işbirliğinin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Şehirlerdeki kütüphaneler başta olmak üzere sergi, sinema, tiyatro, müze gibi etkinlik mekanların arttırılması ve bu mekanların fonksiyon ve estetiği ile şehre ve geleceğine örneklik teşkil edecek şekilde olması gerektiğini ifade eden Turşucu, “Yaşayan Kütüphane’ başlığında son aylarda yaptığımız hamleler meyvelerini vermeye başladı. İl merkezlerimizde büyük, fonksiyonel ve estetik kütüphane binalarının inşaatları hızla devam etmektedir. Bununla beraber, belediyelerimizle işbirliği içerisinde kütüphanelerimizi yeniden yapıyoruz veya büyük ölçüde yenileyip daha modern hale getiriyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar 80’in üzerinde belediye ve kaymakamlıkla işbirliği içerisine girdik. Böylece özellikle gençlerimizin kütüphanelerimize geldiklerinde hem araştırma ve ders çalışma hem de sosyal imkanlardan faydalanabilecekleri mekanlara dönüştürme gayretindeyiz.” diye konuştu.

Kültür Han projesi içerisinde müze, kütüphane, sergi, konferans, sinema, tiyatro ve diğer kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği mekanların olduğunu ifade eden Turşucu, şunları kaydetti:

” Tarihi niteliği ve fonksiyonelliği ile ‘kitap kafe’ projesi üzerinde de çalışmaktayız. Bugün de öneri olarak bu yöndeki çalışmalarımızı paylaşmak için bir aradayız. Proje uygulamasında kurum olarak da üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve uzmanlık anlamında her an yanınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz. Şimdiden projelerimizin şehirlerimize halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerle üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarımızdan aldığımız irfanı, estetiği, misyonu ve fonksiyonları modern çağın imkanlarıyla harmanlayıp, insanımızın hizmetine sunmaya aracı olmak istiyoruz. Çocuklarımızın okul dışındaki zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi ve şehrin bizzat kendisinin bir okul ve öğretmen gibi şefkat ve merhametiyle içerisinde yaşayanlara imkanlarını sunması gerekir. Bunun için özellikle yerel yönetimlerimizin işbirliği, geleceğimizi daha iyi tahkim edebilmek ve planlayabilmek adına çok önemlidir. Buradaki katılımcı belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve şehir ahalisine şükranlarımı sunuyorum.”

Toplantıda daha sonra hazırlanan projenin maket üzerinde sunumu yapıldı.

Programa Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Kadınhanı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Küçükacar ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve yatırımcı iş adamları katıldı.