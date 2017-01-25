Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Türkiye, sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer bütün turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday.” dedi.

Bakan Avcı, bir otelde düzenlenen Eskişehir Termal Turizm Çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, bu çalıştayın, kentin termal turizm potansiyelini araştırmak üzere düzenleyecekleri çalıştayın ön hazırlık toplantısı olduğunu bildirdi.

Türkiye’de turizmin deniz, kum, güneş parantezinden kurtarılıp, farklı turizm türlerine de açılmasına ilişkin bir strateji değişikliğini yürürlüğe koyduklarını vurgulayan Avcı, şunları ifade etti:

“Türkiye, sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer bütün turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Zira sadece deniz, kum, güneş ve ona ilişkin Rusya, Almanya, İngiltere pazarıyla sınırlı kaldığımız zamanlarda bile Türkiye, dünyada 6’ncı, Avrupa’da 4’üncü sırada. Ama Türkiye’nin turizm potansiyeli bunlardan ibaret değil. Dolayısıyla pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu.”

Çalıştaya, Bakan Avcı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile diğer ilgililer katıldı.