Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Batı medyasına yönelik, “Şimdi doğrudan tüm Türkiye’yi karşılarına almamak için akıllarınca ince bir numara yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden birtakım söylemler geliştirmeye çalışıyorlar. ‘Diktatör’, vesaire gibi. Sanki problem Türkiye ile Batı arasında değil de dünya ile Sayın Erdoğan arasındaymış gibi takdim ederlerse daha başarılı olacaklarını sanıyorlar. Biz bu numaraları iyi biliriz.” dedi.

Avcı, bir otelde düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin sıradan bir parti değil, bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin birden bire ortaya çıkmadığını belirten Avcı, şöyle konuştu:

”15 yıldan beri AK Parti iktidarı ve AK Parti iktidarı üzerinden Türkiye bu saldırılarla karşı karşıya. Değişik senaryolarla 2002’den beri bu saldırılar masanın altından, sağdan soldan örtülü operasyonlarla sürdürülüyordu. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve AK Parti kadroları, millete oynanan bu oyunları hissettirmemek için olabildiğince bunları kendi içine atarak ve gerekli tedbirleri alarak sürdürdü. 15 Temmuz gecesi ise her şeyleriyle ortaya döküldüler. İçerideki ve dışarıdaki tüm bağlantılarıyla maskesiz şekilde ortalığa döküldüler ve milletten gereken cevabı aldılar. Allah milletimizden razı olsun.”

– “Bize ‘bağımsız habercilik yapıyoruz’ hikayelerini anlatmasınlar”

Bakan Avcı, yıllar önce Çinli bir gencin Tiananmen Meydanı’nda tankın önünde ellerini kaldırarak poz verdiğini anımsattı. Bu fotoğrafın Çin’deki demokrasi mücadelesinin sembolü olarak tüm medyada seneler önce servis edildiğini dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz gecesi Türkiye’de on binler, yüz binler tankların önünde durmadı, önüne uzandı. Tankların üzerine çıktı. Batı medyası Tiananmen Meydanı’ndaki Çinli gence gösterdiği alakanın on binde birini bile bu milyonlara göstermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye’deki televizyon kanalları tüm şehirlerdeki milli direnişi canlı yayınlarken, dünyanın anlı şanlı yayın organları CNN, BBC, FOX TV’yi saymıyorum onun zaten ne mal olduğu belli ama objektiflik iddiasında bulunan yayın organları New York Times gazetesinin online versiyonu, Guardian gazetesinin online versiyonu, ‘Türkiye’de ordu idareye el koydu, darbe başarılı oldu’ diye yayınlar yaptılar.”

Nabi Avcı, Batı medyasının söz konusu yayınlarının 15 Temmuz’dan sonra da devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önce o milyonları görmezden gelme biçimiyle devam etti. Sonra sanki 15 Temmuz’da Türkiye’de hiçbir şey olmamış da birden bire olağanüstü yargılamalar başlanmış, durduk yere insanlar tutuklanmaya başlanmış gibi bir dezenformasyon kampanyası yürürlüğe kondu. ‘Bağımsız habercilik yapıyoruz’ hikayelerini bize anlatmasınlar. Biz kimin kiminle nasıl iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Bunun yeni bir şey olmadığını da biliyoruz. Bizim tarihi tecrübemiz bunu gösteriyor. 100 yıl önce de benzer şeyler Türkiye üzerinde oynanıyordu. Şimdi doğrudan tüm Türkiye’yi karşılarına almamak için akıllarınca ince bir numara yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden birtakım söylemler geliştirmeye çalışıyorlar. ‘Diktatör’, vesaire gibi. Sanki problem Türkiye ile Batı arasında değil de dünya ile Sayın Erdoğan arasındaymış gibi takdim ederlerse daha başarılı olacaklarını sanıyorlar. Biz bu numaraları iyi biliriz.”

– “AK Parti Türkiye’nin teminatıdır”

Roni Margulies’in ”Batının gördüğü Türk” kitabını eline alan Avcı, kitabın 100 yıl önce Batı medyasında Sultan Abdülhamit ile ilgili çıkan karikatür, çizgi ve fıkralardan oluştuğunu söyledi.

Bakan Avcı, kitaptan bir sayfa açarak, “Buradaki herhangi bir karikatürü kapatıp alt yazısını okusanız dersiniz ki ‘Bu herhalde bu günlerde Der Spiegel dergisinde çıkan Recep Tayyip Erdoğan karikatürlerinden biridir.’ Bunu şunun için söylüyorum. Biz artık bu numaraları yutmuyoruz. Meselenin o zaman nasıl Sultan Hamit olmadığı, Türkiye olduğu gerçeğini bugün artık daha iyi görüyorsak meselenin Recep Tayyip Erdoğan değil, Türkiye meselesi olduğunu biz biliyoruz. Millet kendilerine 15 Temmuz gecesi kartvizitini gösterdi. İnşallah önümüzdeki yıllar bugünkünden çok daha güzel olacak. Bunlar içerideki ve dışarıdaki uzantılarının son çırpınışları.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, “Biz işimize bakacağız. Allah’ın izniyle çocuklarımız, torunlarımız için çok daha güçlü, huzur içinde yaşayacakları bir ülke için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için en büyük desteğimiz AK Parti teşkilatlarıdır. AK Parti Türkiye’nin teminatıdır. Allah kardeşliğimizi pekiştirsin.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Avcı, partiye katılan bir üyeye rozet taktı.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile çok sayıda partili katıldı.