Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

– (Eskişehir’e yapılan yeni stat) “Stadın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle daha görkemli ve inşallah şampiyonluk yolunda biraz daha mesafe almış olarak yapacağız”

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’e yapılan yeni stadın resmi açılışına ilişkin, “Stadın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle daha görkemli ve inşallah şampiyonluk yolunda biraz daha mesafe almış olarak yapacağız.” dedi.

Avcı, yeni statta oynanan Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor’un maçı 2-0 kazanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yeni statta güzel bir başlangıç yapıldığını belirten Bakan Avcı, şöyle konuştu:

“İnşallah hep böyle güzel gider. Misafir takımı da tebrik ediyoruz. Onlar da centilmence mücadele etti. Eskişehirporumuz bir eksikle oynamasına rağmen güzel bir netice aldı. Böyle bir açılışa bu skor yakıştı. Bu tesisi Eskişehir’e kazandırmadaki talimatları ve katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, TOKİ’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Stadın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle daha görkemli ve inşallah şampiyonluk yolunda biraz daha mesafe almış olarak yapacağız.”

Bakan Avcı, taraftarın takımı maç boyu desteklemesine de değinerek “Tribün ile saha arasında tam bir uyum oluştu ve skor ile taçlanmış oldu. Bu taraftara bu skor yakıştı. Taraftar takımı çok güzel destekledi. Eskişehirspor taraftarı bu şöhreti boşuna hak etmediğini göstermiş oldu. Bu stat Eskişehirsporumuza ve taraftarımıza çok yakıştı. Taraftarımız da bu stada yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.