Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Eskişehir'de

– Avcı, Eskişehir’de bir polis memurunun nikah şahitliğini yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’de nikah şahitliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Eskişehir’e gelen Avcı, polis memuru Sedat Köksal ile Yasemin Öndoğan’ın bir otelde düzenlenen düğün törenine katıldı.

Çiftin nikahına şahitlik eden Avcı, nikah cüzdanını geline vererek mutluluklar diledi.