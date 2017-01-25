Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na ve bir yerel televizyon tarafından düzenlenen “2016 Yılının Spor ‘En’leri Ödül Töreni”ne katıldı.

Bakan Avcı, bir otelde düzenlenen Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı’nın ardından Eskişehir Valiliği Yunus Emre Salonu’nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Daha sonra Avcı, kentteki bir yerel televizyon tarafından düzenlenen “2016 Yılının Spor En’leri Ödül Töreni”ne geçti. Bakan Avcı, törende “onur ödülü”nü aldı.

Nabi Avcı, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un futbolcuları Erkan Zengin ve Ruud Boffin’e “yılın profesyonel sporcuları ödülü”nü verdi.

Öte yandan “tribün efsanesi ödülü” de Bando Es-Es’e verildi.