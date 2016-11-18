Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecik Dernekleri Eskişehir Platformunca bu yıl ikincisi düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

Avcı, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik gecesinin ilkinin geçen yıl yapıldığını anımsattı.

Bu yıl daha bereketli, kalabalık ve geniş katılımlı toplantıda bir araya geldiklerini, geçen hafta 11’inci ayın 11’inde 11’inci Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ödül törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Avcı, şöyle konuştu:

“Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile 10 yıldır tiyatro festivalimize emek veren sanatçılarımıza ödüllerini verdik. Böyle peş peşe güzel vesilelerle Bilecikli hemşehrilerimle birlikte olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. Bilecik’te de Eskişehir’de de kullandığımız bir sloganımız var: ‘Az laf, çok iş’. Özellikle yemeklerde az laf… Çünkü kabak tatlısıyla aranıza giren herkesi biraz yarım dinleyeceğinizden eminim. Bu birlik ve beraberlik gecesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Bakan Avcı, Yağcı ile aralarında geçen diyaloğa değinerek, “Senelerden beri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın ‘Bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz’ diye bizi oyaladığı şu keklik kebabını, salona girerken meşhur Bilecik türküsü çalıyordu, ‘Keklik kebabını yiyen doymasın’ diye. ‘Selim Başkan, bu sefer işi halletti. Bu türküyle girdiğimize göre içeride bir keklik kebabı hikayesi var’ dedim. Tavuk çıktı. Tavuk yiyen de doymasın. Allah soframızdan bereketi eksiltmesin.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından gecede, Bilecik’in halk oyunları gösterileri sunuldu.