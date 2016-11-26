Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Eskişehir'de

– Bakan Avcı, Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi inşaatında incelemede bulundu, şehit ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi inşaatında incelemede bulundu ve şehit ailesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Avcı, Türk Dünyası Vakfı tarafından Sazova Mahallesi’nde yapımı devam eden Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi inşaatında inceleme yaptı. Bakan Avcı, yapımı tamamlanma aşamasına gelen merkezin tüm bölümlerini gezerek, yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Avcı, daha sonra 20 Ekim’de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Özer’in Yeni Bağlar Mahallesi Kartaltepesi Sokak’taki bir evde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü de hazır bulundu.