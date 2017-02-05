Kulu Halk Pazarı tuvalet işletmecisi ölü bulundu
05 Şubat 2017 Pazar, 15:45
KONYA (AA) – Kulu ilçesinde 76 yaşındaki kişi, kendi işlettiği halk pazarı tuvaletinin önünde ölü bulundu.
Camikebir Mahallesi’ndeki halk pazarı tuvaletinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Araştırma yapan polis ekipleri, ölen kişinin pazar yeri tuvaletini işleten Sebahattin Süngerişli (76) olduğunu belirledi.
Süngerişli’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.