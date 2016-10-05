Kulu İlçe Milli Eğitimde işçi alımı için kura çekilişi gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü’nde işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ve ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan okullarda çalıştırılmak üzere alınacak olan 30 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi. 123 müracaatın gerçekleştirildiği kura Noter Yetkilisi Gürbüz Tuncay ile MESLEK-KUR yetkilisi Erdoğan Biçer gözetiminde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kura ile ilgili yorumlama yapan İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, kuraya katılan 123 kişiden 30 asil 16 yedeğin çekildiğini ve bu şampiyon kişileri 16 Haziran 2017 tarihine kadar, 9 ay süreyle hademe olarak çalıştırılacaklarını söyledi. Kaymak, ayrıca 30 birey içerisinden 25 kişinin çevre mahallelerinde ve 5 kişinin ise ilçe merkezindeki okullarda görev yapacaklarını belirtti.