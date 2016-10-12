Kulu Öğretmenevinden taşımalı öğrencilere yemek hizmeti

Konya’nın Kulu ilçesinde, öğretmenevi tarafından eğitim görebilen bin 693 taşımalı öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilmeye başlandı.

Kulu Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş, Konya’nın 31 ilçesindeki öğretmenevleri içerisinde Kulu genelinde taşımalı öğrenciye öğle yemeği hizmeti sunan tek öğretmenevi olduklarını söyledi. Bakırtaş, Kulu’da Özel Nalan Sabahleyin Dershanesinin Ulusal Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesiyle 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelindeki tüm mahallelerde yer alan bin 693 taşımalı öğrencinin öğle yemeklerinin öğretmenevi göre verilmeye başlandığını ifade etti. Kendisinin de bir eğitimci olduğunu andıran Bakırtaş, her bir öğrencinin kendi çocukları olduğunu kaydederek, öğrencilere en kaliteli yemek yemek hizmetini devretmek için bütün gayretleriyle çalıştıklarını dile getirdi. Amaçlarının karlılık olmadığını, öğrencilere hijyenik ortamlarda hazırlanan yemek yemek hizmetini sunmak olduğunu aktaran Bakırtaş, öğrenciler öncelikle olmak üzere hoca ve halk personellerine de nitelikli, hesaplı, hijyenik ortamda yemek yemek hizmeti sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Öğretmenevinde başkan, başkan yardımcısı, 3 aşçı ve 7 personelle canla başla çalışmaya çaba ettiklerini söyleyen Bakırtaş, öğretmenevinde 27 yatak kapasiteli otel odalarının da faal olduğunu sözlerine ekledi.