Kulu SGK Müdürlüğünün hizmetleri

KONYA (AA) – Kulu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğünce sigortalıların emeklilik işlemleri hariç tüm işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kulu SGK Müdürü İbrahim Kala, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Merkezlerinde siğortalıların emeklilik işlemleri hariç tüm işlerinin yapıldığını aktaran Kala, şunları kaydetti:

“Borçların yeniden yapılandırması merkezimizde yapılıyor. Yapılandırma için son tarih 31 Ekim. İş veren tescil, inşaat iş yeri tescili, inşaat işleri ilişiksizlik belgesi, hak ediş belgesi, bütün işveren işlemleri BAĞ-KUR sigortalıları dosyalarının Kulu Merkez Müdürlüğüne devri tamamlandı. Rapor ödemeleri ve genel sağlık sigortası işlemlerini de artık Kulu’da yapabiliyoruz. Sigortalılara yerinde hizmet için gerekli özen ve hassasiyetle hizmet verilmeye devam ediliyor.”