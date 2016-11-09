Kulu Ziraat Odasından, çiftçilere desteklemeler konusunda duyuru

Konya’nın Kulu ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı, 64 nolu genelgede yayımlanan Kırsal Kalkınma Idareli Yatırımlarda Desteklemeler hakkında çiftçilere duyuruda bulundu.

Kulu Ziraat Oda Başkanı İsmet Erdoğan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğin 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı resmi gazetede yayımlandığını söyledi. Erdoğan 01.01.2016 – 31.12.2020 tarihleri arasında kırsal alanda hesaplı ve sosyal gelişmeyi karşılamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artmak ve farkı görmek için, bayan ve genç girişimcilerin öncelikli edinmek üzere, gerçek ve tüzel kişilerin hesaplı faaliyetlere karşın yatırımların desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Başkan Erdoğan hem, hesaplı yatırım konularında hibeye başlıca olan projelerin bitkisel mahsul işlenmesi, hayvansal ürünler, su ürünleri, hayvansal ve nebati orjinli gübre işlenmesi, yenilebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, soğuk hava deposu yapımına karşın yeni yatırımlar, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar, tarımsal üretime karşın değişmez yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine karşın yatırımlar, kırsal turizme ve çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesine karşın yatırımlar, el sanatları ve katma değerli ürünlere bilişim sistemler ve eğitimine yönelik projeler olduğuna değindi. Bu proje tutarlarının yüzde 50’sine hibe yoluyla yardım verileceğine de vurgu yapan Erdoğan, diğer yüzde 50’si oranındaki tutarının kullanım sahiplerinin tedarik etmeleri gerektiğini belirtti.

Başvuru süresinin 21 Ekim tarihinden itibaren 45 gün olup yatırım süresinin tamamlanması ise 01.12. 2017 tarihine değin olduğu belirtildi.