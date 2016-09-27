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Kuluda 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anıldı

Kulu’da 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anıldı – Konya haberi

27 Eylül 2016 Salı, 20:32
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Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri düzenlenen programla anıldı.
Kulu Ulusal Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Düden Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa millet kurumlarının temsilcileri, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Tarih Öğretmeni Seval Elverdi, 15 Temmuz gecesinin ülkeye ve millete kast eden hainlerin yenildiği, milletin ise kazandığı bir gece olduğunu söyledi. Öğretmen Elverdi, darbe girişiminin demokrasiye, cumhuriyete ve ülkenin geleceğine yapıldığını oysa milletin asil duruşu sayesinde darbeyi bertaraf ettiğini söyledi.
Programda Ömer Halisdemir’e ithafen yazılan “30 kuş” şiiri okundu. Öğrencilerin vatan marşını okumasının arkasından 15 Temmuz şehitleri anısına bestelenen “Gör nice Olur” isimli türkü seslendirildi.

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