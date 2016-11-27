Kuluda 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü tarafından Kulu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programa, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Emniyet Müdürü Vekili Karakol Amiri Yahya Et, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, fazla sayıda eğitim camiasından okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan İlçe Ulusal Sultan Ahmet Kaymak, “Öğretmenin hem rehber hem marangoz hem mimar olmasından dolayıdır oysa, bir öğretmenin özverili tahammül ve gayretleriyle bir çocuk yetişir. İşte öğretmenin yüceliği, çocuğun dinine, vatanına ve milletine yardımsever kişilikte yetiştirme özverisinde gizlidir. Şair Necip Fazıl Kısakürek, ‘hoca insanın mimarıdır. Yetişen bir öğrenci annesinden ve babasından fazla öğretmenin eseridir’ diyor. Yani çocukların yetişmesinde biz öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etmektedir. 684 öğretmenle 10 bin 319 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz. Yükümüzün ağır olduğunun farkındayız. Yükümüz çok ağır. 24 Kasım öğretmenler günümüzü saygıyla kutluyorum” dedi.

Spor salonunda öğretmenlere bahşedilen akşam yemeğinin arkasında devam ederek Ankara’dan gelen Türk Insanlar Sanatçıları Mehmet Eroğlu ve Emrah Başaran olağan Türk irk müziklerinden şarkılar seslendirdi.